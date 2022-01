Deux jours avant le premier vol Londres-Deauville, l'aéroport est prêt

Pour accueillir au mieux "nos amis britanniques" dixit le président de Région Nicolas Mayer-Rossignol, également président du Syndicat mixte de l'aéroport Deauville-Normandie, certains détails ont été finalisés. A l'entrée de l'aérogare ont été installés des drapeaux britannique, français, normand et européen ; le WIFI gratuit est disponible dans le restaurant ; une documentation touristique complète en anglais est mise à disposition à l'arrivée. Enfin, des affichages touristiques en français et en anglais sont visibles à l'embarquement et au débarquement.

Côté transports, le service de location de véhicules est renforcé avec huit voitures supplémentaires, des navettes en cars vers la gare Trouville-Deauville sont possible et 12 taxis sont également au rendez-vous pour d'autres destinations.

Premier vol complet

"Ce premier vol inaugural affiche d'ores et déjà complet : la Normandie décolle ! Parce que le tourisme, c'est de l'activité et donc de l'emploi, nous souhaitons offrir les meilleures conditions d'accueil à nos amis britanniques qui vont atterrir en Normandie. C'est un investissement utile pour l'ensemble du tourisme normand", s'est réjoui Nicolas Mayer-Rossignol.

Vendredi 3 avril, le premier avion en provenance de Londres arrivera à Deauville à 9h50 (il est complet). A 10h15, le premier avion à destination de Deauville décolle. Il reste quelques places.