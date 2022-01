Sortie cinéma : Shaun le mouton, le film

Un jour, sur les flancs d'un autobus, il remarque une publicité qui lui donne envie de partir en vacances ou de prendre au moins un jour de congé.

Pour cela, il lui faut neutraliser le fermier et son chien, ce qui revient à les endormir. Mais, quand on est un mouton, c'est un jeu d'enfant, puisqu'il suffit de… compter les moutons. Malheureusement, les choses ne se passent pas exactement comme il l'avait prévu, et toute la petite troupe se retrouve dans la ville voisine, sur les traces du fermier qui est devenu amnésique.

Ses débuts, en 1995, dans un épisode de la série TV "Wallace et Gromit", l'avaient fait remarquer, au point que Shaun le mouton a eu droit à sa propre série TV, en 2007, avant de devenir le héros de cet excellent film d'animation. Sans paroles, mais avec moult grognements et bêlements, ces aventures hilarantes entraînent le spectateur dans une folle course pour retrouver le fermier, tellement amnésique qu'il est devenu coiffeur (c'est normal, quand on est un habitué de la tondeuse !). Les gags sont d'une inventivité constante, et provoquent un rire libérateur, et ces personnages en pâte à modeler, animés image par image, sont très attachants.

Certaines scènes sont d'habiles clins d'œil aux Beatles, à Hannibal Lecter et à d'autres, mais sans insistance, et l'histoire tourne en dérision tous les snobismes, le plus souvent véhiculés par les réseaux sociaux.

Pratique. Film d'animation franco-britannique. De Mark Burton et Richard Starzak, avec Nick Park (lui-même) (1h25).