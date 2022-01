Paris (AFP). La grève s'étend à Radio France, journée noire pour son PDG

Au 13e jour de grève, le PDG de Radio France Mathieu Gallet a essuyé une rafale d'attaques mardi, entre un mouvement social qui s'étend, des révélations sur ses dépenses à l'INA et des propositions choc de la Cour des comptes qui risquent de durcir le conflit. Le conflit social s'enlise : en fin de matinée, les syndicats ont décidé de reconduire la grève pour mercredi, 14e jour consécutif, après des séances de négociations jusqu'ici infructueuses sur des demandes catégorielles. Les journalistes, jusqu'ici non-grévistes pour la plupart, s'apprêtent à rejoindre le mouvement: le Syndicat national des journalistes (SNJ) a décidé une grève de 24 heures vendredi afin de défendre l'emploi, tout en critiquant la stratégie de grève illimitée des autres syndicats. La Cour des Comptes s'est invitée au c?ur du conflit en publiant un rapport sévère sur la gestion passée de Radio France et en dressant une liste de suggestions radicales pour redresser ses comptes. Ses recommandations : la fusion des rédactions de France inter, France info et France Culture - au total 270 journalistes, une éventuelle suppression du Mouv', la radio musicale destinée aux jeunes qui n'a que 0,5% d'audience, une remise à plat du chantier de rénovation de la Maison de la Radio et la fusion des deux orchestres. Pour calmer l'inquiétude des journalistes, très opposés à la fusion de leurs rédactions, Mathieu Gallet a aussitôt envoyé un courrier interne assurant qu'il ne souhaitait pas une telle option qui ne "correspond pas à (sa) vision du pluralisme de l'information et de la complémentarité des antennes". Il a aussi annoncé qu'il présenterait dans quelques jours le plan stratégique réclamé par la ministre de la Culture Fleur Pellerin. Ce plan devrait trancher sur le noeud des discussions avec l'Etat et les syndicats : les choix d'économies qui permettront à Radio France de résorber le déficit de 21,3 millions d'euros prévus pour 2015. Mathieu Gallet avait annoncé mardi dernier aux salariés une de ses pistes : un plan de départs volontaires pour 200 ou 300 salariés seniors, aussitôt rejeté par les syndicats. Selon le PDG, Radio France se débat entre la baisse des dotations de l'Etat et des charges croissantes, dont 60% de masse salariale. Radio France emploie 4.600 salariés. - Plainte contre le Canard enchaîné - Mathieu Gallet a aussi dû faire face mardi à la publication par le Canard enchaîné de révélations sur ses dépenses lorsqu'il présidait l'INA, son précédent poste. Selon l'hebdomadaire, il a dépensé plus d'un million d'euros en frais de conseil et 125.000 euros pour rénover ses bureaux, aux frais de l'INA. Le Canard indique rapporter les premières conclusions de la mission de l'Inspection générale des finances dépêchée la semaine dernière par la ministre de la Culture pour contrôler les dépenses du PDG de Radio France. Les inspecteurs de Bercy ont commencé par éplucher les comptes de l'INA. Mathieu Gallet a réagi mardi soir en annonçant qu'il allait déposer plainte contre le journal. Il a jugé ces accusations "mensongères" et "diffamatoires" et a demandé à l'INA de "bien vouloir apporter le démenti le plus ferme à ces allégations". "En dépit de cette campagne de déstabilisation particulièrement violente", Mathieu Gallet s'est dit "serein et déterminé à poursuivre sa mission de transformation de Radio France () avec l?ensemble des collaborateurs de Radio France et l?appui de ses autorités de tutelle". Fleur Pellerin a de son côté déclaré mardi au Parisien qu'elle "comprenait que les Français aient été choqués" par les premières révélations de la semaine dernière sur les dépenses personnelles du jeune PDG à Radio France, pour rénover son bureau et engager un conseiller en image. Sur le fond du dossier, à savoir le déficit de Radio France, elle s'est aussi félicitée que le gouvernement Hollande ait gelé depuis deux ans la dotation de Radio France à son niveau de 2012 pour stopper la "folle trajectoire d'augmentation" du gouvernement Fillon. "On peut réformer sans demander plus d'argent aux Français", a-t-elle dit.

