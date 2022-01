Bagdad (AFP). Irak: la coalition affirme que l'EI détient toujours des secteurs de Tikrit

Le groupe Etat islamique (EI) contrôle toujours des secteurs de Tikrit dont le gouvernement irakien vient d'annoncer la "libération" au terme d'un mois de combats, a affirmé mardi la coalition internationale menant des frappes dans le secteur depuis quelques jours. "Certains secteurs de la ville sont toujours sous le contrôle de (l'EI) et un travail important reste à faire", a affirmé le commandant Kim Michelsen, porte-parole de la coalition conduite par les Etats-Unis et réunissant une soixantaine de pays, dans un courriel envoyé à l'AFP. Cette déclaration intervient après l'annonce par le Premier ministre irakien, Haider al-Abadi, de la "libération" de Tikrit, à 160 km au nord de Bagdad, une capitale provinciale conquise par l'EI en juin dernier. "Les forces irakiennes sont parvenues dans le centre-ville, ont levé le drapeau et sont maintenant en train de faire place nette" à Tikrit, a pour sa part affirmé le porte-parole du chef de gouvernement, Rafid Jabouri. La télévision d'Etat Al-Iraqiya a montré des images de maisons auparavant utilisées par les jihadistes de l'EI dans des zones libérées et plusieurs sources ont assuré que les forces irakiennes avaient repris le siège du conseil provincial dans la nuit de lundi à mardi. L'offensive pour déloger l'EI de Tikrit, présentée par Bagdad comme la plus massive depuis la percée des jihadistes en Irak en juin, dure depuis le 2 mars et mobilise des milliers de soldats, policiers et paramilitaires alliés aux forces gouvernementales. Ils sont appuyés depuis mercredi par des frappes de la coalition.

