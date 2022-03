Rihanna, S&M coince en Angleterre

Le promo et le buzz du titre S&M de Rihanna n'en finit plus ! Après l'interdiction du clip dans plus de 11 pays. Après les accusations de plagia entre clip S&M et "l'oeuvre" de David LaChapelle. La bombe-chanteuse planétaire aprend que le titre de son nouveau single S&M a été modifié pour sa diffusion radio en Grande-Bretagne.

Il est devenu "Come on". C'est plus sage... et moins polémique.

A la vitesse de la lumière, un fan alerte l'amie Rihanna sur Twitter.

Là ... c'est le drame ! Madame Rihanna est en colère : "Vous vous foutez de moi ? 'S&M' est maintenant devenu 'Come On' ? Ce sont des conneries !".