A la découverte du tir à l'arc japonais à la foire exposition de Rouen

Didier Ras et Guy Collet du club de Malaunay sont intarrissables sur leur art, le kyudo. Ils n'hésitent pas à conter par le menu aux visiteurs l'historique de l'arc, arme de guerre dans la tradition japonaise. Ces arcs en bambous mesurent plus de deux mètres. Ils doivent être adaptés à la morphologie et à la puissance du pratiquant. Mais Guy Collet prévient :"Contrairement à ce qu'imagine le débutant, mettre la flèche au coeur de la cible n'est pas l'essentiel".

Comme tous les arts martiaux le muscle ou l'arme utilisée ne sont que des moyens, le but c'est toujours l'esprit.

Alors pourquoi ne pas se rendre au club de Malaunay pour une séance d'essai ?

Pratique : foire expostion ouvert jusqu'au 6 avril