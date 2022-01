Sotteville-lès-Rouen : Nach, la musique dans le sang

Depuis seulement deux ans sur scène en solo, elle livre ses émotions avec grâce, élégance et charisme sur des rythmes pop. Avant la sortie d'album prévue pour le mois prochain, Nach est en route pour un tour de chant accompagnée par son frère Joseph, complice musical de longue date, avant d'entamer la tournée familiale avec Matthieu et Louis. Nach flirte de longue date avec la scène : longtemps dans l'ombre de son frère M dont elle a été la choriste, elle révèle dans son projet solo la délicate chaleur de sa voix, sa personnalité séduisante et son univers sentimental et coloré.

Tendrement

Pimentée par une orchestration pop, les compositions de Nach livrent ses états d'âmes. Amoureuse et rêveuse ou prônant sa liberté, de déclarations en confessions, Nach révèle sous ses différentes facettes une personnalité charmante.

Pratique. Vendredi 3 avril à 20h30. Le Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 8 à 16€. Tél. 02 35 73 95 15