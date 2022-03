Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 7 février

voici les sorties d'albums de la semaine.



Julia Stone

Sortie du nouvel album de Julia Stone « The memory machine ». . Son nom vous dit peut être quelque chose et ce serait bien normal car c'est déjà le 3ème album de la demoiselle qui sort en 1 an. Seulement, les 2 précédents ont été fait en duo avec son frère, c'est donc l'australienne Julia Stone de « Angus et Julia Stone » que vous avez pu découvrir sur notre antenne. Pour cet album solo très personnel, elle a créé un univers tout en douceur et parfois mélancolique.

Lucie Bernardoni

Elle était l'été dernier l'invité de Tendance Ouest sur le plateau de la fête de la musique. Elle revient sur le devant de la scène cette année avec la sortie de son album « Mélancosmiaque ». Le 1er extrait de cet album s'appelle « mon homme », regardez:

Vidéo 1 en bas de l'article

TRI YANN

Le groupe breton sort un nouvel album studio cette semaine, samedi plus exactement. Sachez que 2011 fête les 40 ans de carrière du groupe. Cet album, c'est l'histoire d'une famille bretonne à travers les âges de 450 à nos jours !"

"De la musique médiévale à la pop des années 60, et du contemporain au futur". Le titre du CD est "RUMMADOÙ" qui signifie en Breton "Générations". Voici un extrait de l'album:

Vidéo 2 en bas de l'article