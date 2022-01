Évry (AFP). Yoni Palmier, le tueur de l'Essonne, nie face à la justice être un assassin

Accusé d'avoir assassiné quatre personnes de sang-froid, sans mobile, par surprise, d'au moins une balle dans la tête, Yoni Palmier, "le tueur de l'Essonne", a nié mardi au premier jour de son procès être l'auteur de ces meurtres. "Je suis concerné, effectivement, mais je ne suis pas l'auteur de ces assassinats", a affirmé devant la cour d'assises d'Evry l'accusé, 36 ans, qui comparaît avec la lourde étiquette de "serial killer". Arrivé à l'audience une main dans la poche, jean et pull gris, il a écouté le président résumer les faits sans un regard pour les parties civiles, mais en jetant un oeil noir au public, nombreux. "Il a une certaine défiance vis-à-vis de la justice et il considère que lui n'a pas été entendu lorsqu'il a été victime", a expliqué mardi à l'AFP son avocat Julien Fresnault. L'affaire débute par une mare de sang dans un parking de Juvisy-sur-Orge: Nathalie Davids, une laborantine de 35 ans, est découverte en novembre 2011 près de sa voiture, atteinte d'au moins sept balles. Les enquêteurs croient rapidement tenir leur suspect idéal: Michel Courtois, 49 ans, ex-amant de la victime qu'il aurait, selon des proches, harcelée. Cet ouvrier du bâtiment avoue en garde à vue et se retrouve en prison malgré ses rétractations. Trois mois plus tard, en février 2012, Jean-Yves Bonnerue, 52 ans, est abattu dans le même parking d'une balle dans la tête. Suivent Marcel Brunetto, 81 ans, en mars à Ris-Orangis, et Nadjia Boudjemia-Lahcène, 48 ans, en avril à Grigny. A nouveau d'une balle dans la tête, à bout portant. Deux éléments relient les quatre victimes, tuées à quelques kilomètres les unes des autres: le pistolet calibre 7.65 mm utilisé et une moto "bleue et blanche" aperçue par des témoins dans les heures qui précèdent ou suivent les crimes. La police lance un avis de recherche pour mettre la main sur "le tueur à moto" qui sème la panique dans l'Essonne. Yoni Palmier, un marginal, est arrêté dix jours plus tard à Ris-Orangis. - "Il a un pète au casque" - Au fil des perquisitions, les enquêteurs reconstituent le puzzle. La fameuse moto, une Suzuki GSX-R faussement immatriculée, est retrouvée dans un box qu'il loue à Viry-Châtillon. Puis l'arme des crimes, avec son seul ADN, dans un autre box à Draveil. Autres rapprochements troublants: Yoni Palmier loue un box dans le parking où sont morts Nathalie Davids et Jean-Yves Bonnerue; il a habité dans le même immeuble que Marcel Brunetto; il fréquente le quartier de Grigny où a été commis le dernier meurtre. Autant d'éléments qui entraînent la libération de Michel Courtois (aujourd'hui totalement blanchi) après six mois de détention, mais que Yoni Palmier balaye d'un "j'ai pas fait ça", peu convaincant. Il accuse d'abord un certain "Niorka" qui, dans une lettre reçue en prison, s'attribue les meurtres. Avant d'avouer s'être fait envoyer le courrier par sa mère. Puis, lui l'éternel solitaire, évoque "un groupement" de personnes, qu'il est incapable de décrire, mais qui auraient tué au hasard pour le venger d'agressions qu'il prétend avoir subies. "Il a un pète au casque, c'est une évidence", soutient une source proche du dossier. Ce que laisse aussi penser l'enquête de personnalité, qui révèle ses étonnants caprices: un sauna dans son minuscule appartement de Ris-Orangis aux allures de squat, ou un mini lance-flamme sous la manche de son bras, qu'il tente de se confectionner lui-même De son enfance brimée à sa vie d'adulte misanthrope et inactif, une seule constante dans la vie de Palmier: sa relation tourmentée avec sa mère, à la fois surprotectrice et victime de ses sautes d'humeur. Il prendra six mois ferme pour l'avoir poignardée en 2004. Elle est pourtant la seule, aujourd'hui, à venir encore le voir en prison.

