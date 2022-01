Limoges (AFP). Natation: des Championnats de France dédiés à Camille Muffat

Trois semaines après la disparition tragique de Camille Muffat, son souvenir sera particulièrement présent lors des championnats de France de natation, de mardi à dimanche à Limoges, sélectifs pour les Mondiaux-2015 l'été prochain à Kazan. La Fédération française rendra hommage dès le premier jour de la compétition à la championne olympique 2012, disparue le 9 mars dans un accident d'hélicoptères en Argentine, où elle se trouvait dans le cadre d'un jeu télévisé. Camille Muffat était encore une nageuse de l'équipe de France il y a 9 mois avant de mettre soudainement un terme à sa carrière. Les Bleus ont appris à continuer sans elle et cette semaine à Limoges, ils construiront l'équipe pour les Mondiaux de Kazan (Russie) du 2 au 9 août, avec en ligne de mire les JO-2016 à Rio. "Limoges, c'est l'entrée en équipe de France et l'accès au collectif olympique. Il y a une dynamique de la natation française à remettre en avant par rapport à l'an passé", explique à l'AFP l'entraîneur en chef des Bleus, Romain Barnier, qui reconnaît que les critères de sélection ne sont pas "les plus exigeants". Les deux premiers de chaque finale valideront leur billet pour Kazan, en respectant un chrono minimum vraiment accessible. Le plus attendu de tous sera Florent Manaudou, auteur des plus beaux résultats de l'équipe de France depuis l'été dernier. Il s'alignera sur trois courses: 50 m libre, 50 m dos et 50 m papillon. Et comme annoncé, il ne jouera pas la carte du 100 m libre individuel. - Agnel attendu au virage - Le champion olympique du 50 m libre a déjà réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur sa distance fétiche (21.71). Il possède le quatrième chrono sur 50 m papillon (23.49) et le deuxième sur 50 m dos (25.17). Sur cette dernière épreuve, le meilleur performeur de l'année est son compère à Marseille, Camille Lacourt (24.85). Le triple champion du monde 2013, âgé de 29 ans, a fait son retour cette saison après 6 mois d'absence. Et ce comeback va pimenter la semaine car il y aura trois prétendants pour seulement deux places avec Jérémy Stravius, auteur du troisième temps de l'année (25.20). Autre leader des Bleus en retrait l'an passé, Yannick Agnel sera sous le feu des projecteurs, sur 200 m nage libre. Le champion olympique de la distance, très affecté par la disparition de Camille Muffat avec qui il a grandi à Nice, n'a pas encore donné de signe sur son état de forme depuis septembre, date de son installation à Mulhouse. Il devrait s'aligner aussi sur 100 m libre, où on retrouvera également l'Amiénois Stravius mais aussi le Marseillais Mehdy Metella, convaincant depuis le début de l'année. Le nouveau DTN, Jacques Favre, a déjà fixé les objectifs pour les Mondiaux: 5 à 7 médailles dont 2 à 4 en or. "Certains devront être en super forme pour passer. Je prends le cas de Frédérick Bousquet, qui n'a pas nagé pendant un an et demi. Et on ne peut pas garder un Yannick Agnel (sur 200 libre) à 1:46 en préparation, ce serait beaucoup plus intéressant de l'avoir à 1:45, voire 1:44 pour lancer un message à la natation mondiale", avertit Barnier. Côté féminin, toute l'attention sera portée sur Charlotte Bonnet, attendue depuis un an comme la +nouvelle Camille Muffat+, dont elle était très proche. Le programme:

