Taipei (AFP). Foxconn dégage des profits record en 2014 grâce au succès de l'iPhone 6

Le géant taïwanais de la technologie Foxconn, numéro un mondial de la sous-traitance électronique, a dégagé des profits record en 2014 grâce au succès de l'iPhone 6 qu'il assemble dans ses usines chinoises. Foxconn, ou Hon Hai Precision Industry, a tiré la moitié de ses revenus du nouveau produit phare d'Apple alors que ses autres clients ont fait grise mine, l'objectif affiché d'une croissance du chiffre d'affaires annuel de 10% n'étant pas atteint. Le bénéfice net est ressorti en hausse de 22,3%, à 130,5 milliards de dollars taïwanais (38,6 milliards d'euros), pour un chiffre d'affaires en hausse de 6,6% seulement, à 4.200 milliards TWD. "Le bénéfice net s'est révélé meilleur que prévu. La capacité de Foxconn à absorber les fortes commandes d'Apple en des délais si courts lui permet de dégager des marges plus élevées", a relevé Vincent Chen de Yuanta Investment Consulting. La marge opérationnelle s'est établie à 4,2% au quatrième trimestre, au plus haut depuis cinq ans, selon Bloomberg. Le quatrième trimestre a été particulièrement faste avec un bénéfice net en hausse de plus de 30%, reflétant les ventes historiques de l'iPhone sur la même période. Apple a en effet vendu un nombre record de 74,5 millions d'exemplaires d'iPhone lors des trois mois de fin d'année correspondant au premier trimestre de son exercice décalé 2014/2015, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice net en hausse de 37,9%, à 18,02 milliards de dollars, un record absolu pour une entreprise américaine sur trois mois. La concurrence est cependant vive entre sous-traitants et le marché craint que Foxconn ne se fasse tailler des croupières alors qu'il a longtemps été l'assembleur exclusif de l'iPhone et de l'iPad. Apple a récemment étoffé sa liste de prestataires en s'associant à Quanta Computer, Pegatron, Wistron et Compal Electronics. Foxconn pourrait par conséquent ne plus s'adjuger que 69% des commandes d'iPhone cette année, par rapport à 87% en 2014, selon Vincent Chen. Pour parer à ces difficultés, l'industriel taïwanais cherche à diversifier son activité et sa clientèle. Sa filiale FIH Mobile qui produit des smartphones à l'exclusion des appareils Apple a réalisé un excellent exercice 2014 avec un bénéfice net et des revenus supérieurs aux attentes des analystes. Foxconn serait par ailleurs sur le point de reprendre langue avec le groupe japonais d'électronique Sharp, en quête de fonds, pour lui apporter une aide financière. Le patron de Foxconn, Terry Gou, a récemment fait part à la presse nippone de son intention de faire une proposition en ce sens aux principales banques de Sharp (Mitsubishi UFJ et Mizuho), en première ligne dans la restructuration préparée par le spécialiste des écrans de smartphones et téléviseurs fortement concurrencé dans ce domaine. Sharp avait déjà conclu en 2012 un accord avec Hon Hai prévoyant une entrée de ce dernier dans son tour de table à hauteur de quelque 10%, mais les négociations sur les détails de cet investissement ont tourné court par la suite à cause de la chute de l'action Sharp. Si Hon Hai finissait par investir dans Sharp, ce serait toutefois sous conditions, selon M. Gou qui envisage de faire des suggestions concrètes de restructuration avant d'éventuellement franchir le Rubicon. Le titre Hon Hai était en baisse de 1,91% vers 04h30 GMT à la Bourse de Taipei, à 92,2 dollars TWD.

