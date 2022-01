Limoges (AFP). Natation: Camille Muffat dans toutes les têtes aux Championnats de France

Portraits, pensées, hommages: l'âme de Camille Muffat s'est emparée de la piscine de Limoges, théâtre des Championnats de France où les nageurs veulent décrocher leur billet pour les Mondiaux-2015 et honorer la championne disparue. Ce fut un choc pour le monde de la natation quand ce 9 mars, la nouvelle est tombée: Camille Muffat, médaillée d'or olympique en 2012, a disparu tragiquement dans un accident d'hélicoptères en Argentine lors du tournage d'un jeu télévisé. Trois semaines plus tard, toute la famille est réunie à Limoges pour les Championnats de France. Où il va bien falloir "performer". "J'avais le coeur lourd", raconte ému le Marseillais Mehdy Metella, qui souligne que ses entraînements sont devenus difficiles depuis le drame. "Parfois, je n'y pensais pas et puis d'un coup il y avait cette image de Camille qui apparaissait dans ma tête et je ne me sentais pas bien", poursuit-il, évoquant "une journée noire", avant de chercher les mots pour exprimer son ressenti. Tous, proches ou simplement adversaires le temps d'une compétition, évoquent la championne, dont plusieurs portraits surplombent le bassin limougeaud. Camille Muffat n'était pas expansive, plutôt timide. Peu la connaissaient vraiment mais tous côtoyaient la Niçoise, qui a écrit de belles pages de la natation française. Jusqu'à l'arrêt brutal de sa carrière en juillet 2014. Et certains veulent lui rendre hommage en réalisant de bons résultats durant cette semaine sélective à l'issue de laquelle sera composée l'équipe de France qui ira aux Championnats du monde à Kazan (2-9 août). "On va essayer de performer, de rester aussi dans notre bulle. Nos résultats ce sera une façon de lui rendre un peu hommage, ça fera +d'une pierre deux coups+", estime le triple champion du monde, Camille Lacourt. - Hommage avant les finales - "Ce sera bien lors de cette compétition d'avoir une pensée pour elle", ajoute le Marseillais, qui a allumé "un petit cierge" à Notre-Dame-de-la-Garde le jour de la disparition de Camille Muffat avec ses compères de club. Florent Manaudou, sacré champion olympique lui aussi à Londres en 2012, évoque un choc: "Ca a fait un grand vide. On a essayé de faire au mieux, malheureusement pour ne pas trop y penser pendant la préparation parce qu'on est aussi là pour performer. On va forcément y penser quand on sera sur le plot. C'est sûr que ça ne va pas être des championnats comme d?habitude". Mardi, premier jour des Championnats, un hommage sera rendu à Camille Muffat, avant les finales. Vers 18h, un film de 10 minutes dédié à la championne sera projeté, suivi d'une minute d'applaudissements. "Personnellement, je n'étais pas pour. J'ai exprimé un souhait que l'hommage se fasse en fin de réunion plutôt qu'au début. Moi j?ai pensé aux athlètes qui allaient juste nager derrière. C'est une charge émotionnelle lourde, quand on a mis sa saison en jeu. Je l'aurais vu dans un autre sens", avoue Romain Barnier, entraîneur en chef des Bleus, qui comprend malgré tout le choix de la Fédération française. "Je respecte que ce soit mis comme ça, je comprends aussi les hommages à Camille mais ça va âtre difficile pour des athlètes de passer tous les jours devant les portraits de Camille. Et encore plus pour certains athlètes". Yannick Agnel et Charlotte Bonnet, qui furent ses compagnons de labeur, à Nice, sont particulièrement affectés par sa disparition. Pour eux aussi, ces Championnats seront vraiment particuliers.

