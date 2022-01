Philippe Bas favori pour la présidence de la Manche

Philippe Bas et Martine Lemoine ont été élus dans le canton de Villedieu-les-Poëles avec 72,36% des voix face au Front National.

Futur président de la Manche ?

Philippe Bas, sénateur de la Manche, ancien secrétaire général de l'Elysée sous Jacques Chirac et ancien ministre, avait été désigné la veille du scrutin du second tour par nos confrères du Figaro comme l'une des "têtes d'affiches du second tour".

Philippe Bas deviendra t-il le prochain président du conseil départemental de la Manche ? Réponse définitive le jeudi 2 avril.

Après les résultats, Philippe Bas était en direct sur le plateau de Tendance Ouest.