New York (AFP). Pharmacie: l'israélien Teva achète Auspex pour 3,2 milliards de dollars

Le numéro un mondial des médicaments génériques, l'israélien Teva Pharmaceutical, renforce son pôle dédié aux affections du système nerveux en prévoyant le rachat, pour 3,2 milliards de dollars, de l'entreprise américaine Auspex, spécialisée dans le traitement des personnes souffrant de troubles moteurs. Teva propose de racheter les titres de cette compagnie à 101 dollars l'unité, soit une prime de 42% par rapport au cours de clôture de vendredi (70,91 dollars). Le groupe prévoit de financer l'opération en puisant dans sa trésorerie. L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises et plusieurs actionnaires importants d'Auspex ont d'ores et déjà annoncé qu'ils vendraient leurs parts. L'un des produits phare de cette entreprise de biotechnologie est le SD-809 (deutetrabenazine), en cours de développement pour le traitement potentiel de la chorée, un syndrôme neurologique caractérisé par des mouvements brusques, saccadés et involontaires associé avec la maladie de Huntington, la dyskinésie, ou le syndrôme de Tourette. Les résultats de l'étude de Phase III pour l'utilisation de ce médicament dans la maladie de Huntington sont ressortis positifs en 2014 et l'entreprise devrait soumettre mi-2015 une demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis pour une éventuelle commercialisation en 2016. Après ce rachat, Teva se prépare à "accélérer le développement et la commercialisation du portefeuille d'Auspex grâce à notre infrastructure, nos capacités, notre position établie en termes commerciaux et de recherche et développement", a souligné le PDG de l'entreprise, Erez Vigodman, cité dans le communiqué. La transaction représente également une bonne opération pour les actionnaires d'Auspex, a estimé son homologue Pratik Shah. "Non seulement elle valide notre portefeuille de médicaments tout en apportant un retour financier important, mais elle place nos programmes dans les mains d'une entreprise qui a déjà prouvé son expérience et s'est engagée à apporter nos médicaments aux patients dans le besoin", a-t-il ajouté.

