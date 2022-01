Art Sonic : focus les groupes normands programmés pour les 20 ans du festival

Après une 19ème édition marquée par la participation de près de 12 000 festivaliers, Art Sonic se déroulera cette année les 24 et 25 juillet à Briouze pour fêter ses 20 ans. Comme chaque année, le festival fait aussi une belle part à la scène musicale normande avec cette année au programme les caennais de Gomina et les flériens de Two Bunnies In Love. Focus !

Two Bunnies in Love (Flers)

Groupe talent de la scène régionale oscillant entre fulgurance pop, avec un accent plus rock et pétillant ! Les jeunes flériens de Two Bunnies In Love présenteront les couleurs de leur nouvel EP Manchester. Grâce notamment à l'excellent titre "Duchesse" les normands reviennent avec un second EP "Manchester", les Bunnies se régalent...

Gomina (Caen)

Après avoir sorti « Into The Sunny Gray », un premier album autoproduit, le quatuor caennais Gomina formé en 2011, a dévoilé en février son nouvel album « Prints » On avait notamment pu découvrir un premier extrait de cet album avec le morceau « Stupid » ! Ce quatuor caennais nous offre une excursion musicale sur fond de "pop décomplexée et baroque".

Pratique : Tarifs : 1 jour 27€, Pass 2 jours 44€ (hors frais de location). Plus d'informations www.festival-artsonic.com