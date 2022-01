Seyne-les-Alpes (France) (AFP). A320: accès facilité à la zone du crash, la boîte noire toujours en ligne de mire

Les équipes de recherches et d'enquête ont pu pour la première fois, lundi, accéder par voie terrestre au site du crash de l'A320 de Germanwings, avec pour "objectif majeur" de retrouver la deuxième boîte noire. Alors que les révélations sur la personnalité du copilote se succèdent depuis la catastrophe, sur place les recherches se poursuivent: les flancs de la montagne où sont éparpillés les débris d'avion et les restes humains deviennent plus accessibles, ont constaté les journalistes de l'AFP sur place. Pas de ballet d'hélicoptères lundi matin entre Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), base logistique des secours et des enquêteurs, et les lieux du drame, qui a fait 150 morts mardi, à une dizaine de kilomètres: les "conditions météorologiques", les empêchent de voler, explique la gendarmerie. "Les équipes accèderont donc au site par la piste déjà existante", a déclaré le capitaine Yves Naffrechoux, responsable du peloton de gendarmerie de haute montagne de Jausiers. Le sentier, en cours d'élargissement, amène à une plaine où un bulldozer et plusieurs engins spécialisés finissent la dernière partie du chemin jusqu'à la zone du crash. Cette piste, qui devrait bientôt être achevée, facilitera l'accès au site et permettra notamment le transport des grosses pièces de carlingue, a expliqué dimanche à l'AFP le procureur de Marseille, Brice Robin. En attendant la fin de son aménagement, les équipes auront à marcher environ "trois quarts d'heure" jusqu'au site d'impact de l'appareil, a précisé le capitaine Naffrechoux. Un hélicoptère était toutefois présent sur la "dropzone" (zone d'atterrissage, ndlr), au cas où la météo viendrait à s'améliorer et permettrait de reprendre les rotations par les airs. Comme les jours précédents, "une cinquantaine de personnes" travailleront à évacuer les restes humains et les débris du site, a encore ajouté le capitaine Naffrechoux. Dimanche, M. Robin avait précisé que "78 ADN distincts" avaient été isolés et devaient être comparés aux ADN des familles pour identification. Les enquêteurs tenteront également de localiser la deuxième boîte noire, qui "reste l'objectif majeur, depuis le début, et encore plus aujourd'hui", selon le militaire. Devant la chapelle ardente de Seyne, les deux tentes en bâche blanche qui ont notamment servi à préserver l'intimité des familles et à réaliser les prélèvements ADN pour l'identification des victimes, ont été démontées. - Gestion de crise - La compagnie allemande Germanwings a par ailleurs précisé lundi son dispositif d'accueil des victimes, qui se poursuit, avec la création d'un centre d'assistance aux familles, à Marseille, en fonctionnement depuis samedi. "A ce jour, 325 personnes ont fait le voyage jusqu'à Seyne-les-Alpes", a indiqué le directeur des opérations de Germanwings, Oliver Wagner, au cours d'un point presse à Marseille. "En majorité des familles allemandes et espagnoles mais également des personnes en provenance du Mexique, du Japon, de Colombie, du Venezuela ou d?Argentine", a-t-il précisé. Quatre vingt-dix personnes sont dévolues à l'accueil des familles, a précisé M. Wagner. Cette équipe est composée en majorité de personnels spécialisés de Lufthansa, en provenance d?Espagne et d'Allemagne, formés aux situations d'urgence, ainsi qu'une trentaine de salariés de la société londonienne Kenyon International Emergency Services, spécialisés dans la gestion de crise. Une dizaine de psychologues figurent au sein de ces équipes, dont l'un accompagne systématiquement les convois des familles en autobus entre Marseille et le site du crash, a par ailleurs précisé le porte-parole de la Lufthansa, Marc Eskenazi. Jeudi trois avions avaient été affrétés par la compagnie. Ce jour-là, 201 personnes avaient été reçues par M. Robin, qui leur avait expliqué, avant sa conférence de presse, que d'après les éléments recueillis par l'enregistreur de vol c'était le copilote de l'avion, un Allemand de 27 ans, qui avait "volontairement" précipité l'appareil au sol. Depuis, les révélations sur la personnalité et les problèmes de santé susceptibles d'expliquer le geste d'Andreas Lubitz se multiplient. Le jeune pilote semblait souffrir de problèmes psychiatriques et s'inquiétait des conséquences de ses problèmes de santé pour sa carrière, selon plusieurs médias. L'édition dominicale du quotidien allemand Bild a publié un récit glaçant des derniers instants de l'A320 de Germanwings, évoquant notamment les efforts désespérés du commandant de bord pour tenter de pénétrer dans le cockpit, où s'était enfermé Andreas Lubitz.

