(Photos et vidéo) Le rappeur Orelsan en tournage à Caen

Orelsan tourne son premier long-métrage à Caen, une fiction retraçant les débuts de son duo avec Gringe. Six semaines de tournage seront nécessaires. Ce lundi matin, le rappeur était assisté de toute une batterie de techniciens, dans le quartier du Gaillon.

"Il y a un an pile, j'ai pris deux mois pour écrire un film. A la base, je voulais faire un film à petit budget, mais on a eu des financements et c'est moins petit que ce que je voulais faire. Tous les jours y a vingt personnes autour de nous, alors qu'à la base je voulais le faire à l'I-Phone !", s'est amusé Orelsan à notre micro. Il est revenu sur le début de ce tournage et la genèse du projet :