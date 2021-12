La composition du nouveau conseil départemental de l'Eure

Après l'élimination dès le premier tour de l'actuel président socialiste du Département, Jean-Louis Destans, et la défaite de nombre de candidats de gauche, la bascule à droite du département était attendue.

Sur les 22 cantons et les 44 sièges à poursuivre, l'union de la droite remporte 15 cantons (soit 30 élus) et une majorité confortable. L'union de la gauche remporte 10 sièges (soit cinq cantons), les binômes divers gauche quatre sièges et le Front de Gauche deux sièges.

Le Front National, qui espérait remporter un ou deux cantons, sort bredouille de ce second tour.

Le précédent Conseil général comprenait 24 élus de gauche (Union de la gauche, Parti Radical de Gauche, divers gauche et Parti Communiste) et 19 élus de droite (UMP-UDI-divers droite)

Nouveau Conseil Départemental :

- 30 élus pour l'union de la droite

- 10 élus pour l'union de la gauche

- 4 élus divers gauche

- 2 élus Front de Gauche

Pour la présidence du Département, selon l'AFP, cela devrait se jouer entre Sébastien Cornu, soutenu par Bruno Le Maire (député de l'Eure), et Jean-Paul Legendre, jusque-là leader de l'opposition départementale dans l'Eure proche du sénateur UMP Ladilas Poniatowski.