Départementales 2015 : pas d'élu Front National en Haute-Normandie

La donne était compliquée en Seine-Maritime : le FN était arrivé en tête dans cinq cantons (Bolbec, Dieppe 2, Eu, Le Havre 2 et Le Havre 5) mais pas avec une avance suffisante pour se faire élire au second tour. Le binôme FN d'Eu, avec Frédérick Colasse et Françoise Duchaussoy, a réalisé le meilleur score du parti dans le Département avec 45,23% des suffrages exprimés obtenus, derrière le binôme union de la gauche. En Seine-Maritime, le FN obtient globalement 25,60% des voix, derrière le PS et l'union de la gauche (30,97% scores confondus) et l'union de la droite (33,51%).

Dans l'Eure, le FN espérait autre chose. Arrivé en tête au premier tour dans une dizaine de cantons, les candidats frontistes pensaient en remporter deux. Il n'en fut rien. Dans ce département, le FN obtient 33,68% des suffrages obtenus, derrière l'union de la droite (41,99%) mais devant l'union de la gauche (18,13%).