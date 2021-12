L'union de la droite majoritaire au Havre 6

Luc Lemonnier et Christelle Msica-Guerout, candidats de l'union de la droite au Havre 6, remportent le second tour avec 65,73% des voix loin devant l'union de la gauche qui avait présenté sur ce canton Philippe Capelle et Laura Fiat (34,27%). Le report des voix du Front de Gauche (11,76% au premier tour) sur la candidature de l'union de la gauche semble pourtant avoir fonctionné mais le retard du binôme de gauche était trop important.