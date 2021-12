Bien qu'arrivé en tête au premier tour, le Front National de Damien Lenoir et Micheline Lucas n'a pu réitérer sa performance au second tour et s'incline en obtenant 37,77% des suffrages exprimés, contre 30,21% au premier tour.

L'union de la droite, composée de Louisa Couppey et de Sébastien Tasserie, a elle fortement progressé puisqu'elle obtient 62,23% des suffrages exprimés contre 27,46% au premier tour.