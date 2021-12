A Yvetot, la droite sort gagnante de la triangulaire

Le binôme de droite, composé du maire de Yerville et conseiller général sortant Alfred Trassy-Paillogues et de Charlotte Masset, s'impose dans l'une des rares triangulaires de ce second tour. Le binôme obtient 43,84% des suffrages exprimés plus de 10 points devant le binôme de gauche d'Emile Canu et de Elisabeth Petit (33,19%). Le Front National arrive en troisième position, Romain Queruel et Françoise Dehais ayant obtenu 22,98% des suffrages exprimés.