Andrée Chedid est décédée

La romancière et poétesse française Andrée Chédid est décédée dimanche 6 février à l'âge de 90 ans, a annoncé son éditeur Flammarion ce lundi. Grand-mère du chanteur Matthieu Chédid, mieux connu sous le nom de M, la femme de lettres a publié de nombreux romans comme L'Enfant multiple, L'Autre et Le Message, mais aussi des nouvelles, des recueils de poésie, des documents et même des pièces de théâtre.

Née en 1920 en Égypte, d'origine syro-libanaise, Andrée Chédid a remporté plusieurs récompenses pour son oeuvre, notamment le Goncourt de la nouvelle, le Prix Louise Labé et le Prix Goncourt de poésie en 2003.

La romancière a notamment sorti, en septembre dernier, un nouveau roman intitulé Les Quatre morts de Jean de Dieu et un recueil de poèmes, L'étoffe de l'univers, tous deux édités par Flammarion.