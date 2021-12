Canton de Hérouville Saint-Clair : la droite expulse la gauche du territoire

Le binôme de l'Union de la droite constitué de Rodolphe Thomas et de Sylviane Lepoittevin est arrivé en tête du second tour des élections départementales ce dimanche 29 mars sur le canton d'Hérouville. Et obtient donc les deux postes de conseillers départementaux sur ce canton du Calvados. Rodolphe Thomas et Sylviane Lepoittevin ont ainsi obtenu 58,78% des suffrages exprimés, devant le binôme du Parti Socialiste constitué de Thierry Legouix et Gabrielle Gilbert (41,22%).