Jérôme Dubost et Nacéra Vieuble, candidats du Parti Socialiste sur le canton du Havre 2 ont remporté le second tour des élections départementales avec 61,74% des voix face à Philippe Fouché-Saillenfest et Corinne Riquet Boulier, les deux candidats du Front National, qui ont obtenu 38,26% des suffrages.