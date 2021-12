Paris (AFP). Départementales: victoire de la droite à deux ans de la présidentielle

La gauche socialiste au pouvoir a essuyé une lourde défaite dimanche lors d'élections départementales, battue par l'opposition de droite qui emporterait le contrôle de 64 à 70 départements sur 101, selon des projections d'instituts de sondage. Le Front national a engrangé de nombreux élus à l'issue du second tour du scrutin, mais le parti de Marine Le Pen n'était pas certain de gagner son pari de prendre la direction d'au moins un département, selon les mêmes sources. Ces élections étaient considérées comme un test dans la perspective de la prochaine présidentielle prévue en 2017. La gauche détenait jusqu'à présent 61 départements sur 101. Dimanche soir, les projections indiquaient qu'elle ne pourrait conserver la direction que de 27 à 37 départements. La gauche s'est montrée "trop dispersée" et "connait un net recul", a admis lors d'une allocution le Premier ministre socialiste Manuel Valls, qui ces dernières semaines a multiplié les meetings pour faire barrage au Front national de Marine Le Pen. Le Premier ministre a dénoncé à nouveau "des scores beaucoup trop élevés de l'extrême droite". Selon lui, le FN constitue "un danger mortel" et "peut gagner l?élection présidentielle" de 2017. Dimanche, "le désaveu à l'égard du pouvoir est sans appel", a souligné de son côté le patron du parti de droite UMP, Nicolas Sarkozy. "C'est le déni, l'impuissance qui a été sanctionné", a fait valoir l'ancien président (2007-2012). Quelque 40 millions de Français étaient appelés à voter. La participation s'est élevée à environ 50%, selon les instituts de sondage. Dimanche peu après 18H00 GMT, les instituts de sondage n'étaient pas en mesure de dire si le Front national allait remporter des départements. Ce parti pourrait avoir un ou deux département, voire zéro, selon ces mêmes sources. Le FN, qui visait une victoire pour la première fois de son histoire, avait notamment dans son viseur le département du Vaucluse (sud), où s'est implantée Marion Maréchal-Le Pen, nièce de la présidente du FN et étoile montante du parti. L'extrême droite comptait aussi s'imposer dans le nord de la France, dans les départements de l'Aisne et du Pas-de-Calais. Lors de son vote dimanche, Marine Le Pen avait dit espérer obtenir "plusieurs dizaines" d'élus dans les conseils départementaux. - Enracinement de l'extrême droite - L'enracinement de l'extrême droite dans les campagnes et dans le paysage politique français, longtemps caractérisé par un affrontement droite-gauche, a confirmé que le pays était entré dans le tripartisme. Ce phénomène est "durable", selon le politologue Pierre Martin. "De plus en plus polarisé sur l'immigration et l'insécurité, sur le sentiment de déclin économique de la France", l'électorat "considère que les partis installés ont échoué et ne sont plus crédibles", disait ce weekend cet expert au quotidien Le Parisien. Au premier tour, la gauche s'était montrée désunie, l'extrême gauche et les écologistes refusant de soutenir un gouvernement socialiste à la politique jugée trop libérale. Cet éparpillement a profité à l'opposition de droite, au premier rang de laquelle figure l'UMP, allié au parti de centre droit UDI. Les présidents des conseils départementaux doivent être désignés jeudi. Le chef de l'Etat, François Hollande, a laissé entendre qu'il ne changerait pas de politique après le scrutin départemental. Manuel Valls restera ainsi en place. Il entame mardi sa deuxième année de Premier ministre, avec l'intention affichée d'ouvrir de "nouveaux chantiers" pour aller chercher quelques décimales de croissance en plus et poursuivre sur son mot d'ordre depuis un an: la réforme. Un remaniement de plus ou moins grande ampleur est cependant attendu dans les semaines à venir et à cette occasion, les écologistes pourraient à nouveau faire partie de l'exécutif. Le président socialiste ne dispose que d'une majorité étriquée au Parlement et un remaniement pourrait l'aider à élargir ses soutiens.

