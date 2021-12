Devancé de 67 voix par Alain Lambert, le socialiste Kevin Bodé était candidat sur le canton de Damigny. Il se dit "évidemment déçu", car en plus "on y a cru jusqu'au bout". Il est beaucoup allé à la rencontre des électeurs. Il se projette vers l'avenir et garantit : "on continuera demain un fort travail de terrain".