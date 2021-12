Montréal (AFP). Canada: 23 blessés dans un atterrissage raté en pleine tempête de neige

En pleine tempête de neige, un avion s'est posé violemment à l'aéroport d'Halifax (Est) aux premières heures dimanche, brisant son train d'atterrissage avant de glisser et de sortir de la piste, faisant 23 blessés sur les 138 personnes à bord. L'Airbus A320 effectuant un vol intérieur en provenance de Toronto (Ontario, centre) avec 133 passagers et 5 membres d'équipage "est sorti de la piste lors de son atterrissage à Halifax", a indiqué la compagnie Air Canada. La violence de l'impact a été telle que des passagers, encore sous le choc, ont plutôt parlé de l'écrasement de l'appareil sur la piste. L'avion "a heurté la piste, puis il a rebondi" avant ensuite de glisser, a déclaré l'un d'eux à la télévision. Les images de l'appareil diffusées par le Bureau de la sécurité du transport (BST), dont les experts sont chargés de l'enquête, montrent un avion reposant sur son ventre, directement sur la carlingue, un moteur arraché à une trentaine de mètres du corps de l'appareil dont le train d'atterrissage est brisé et les ailes sérieusement endommagées. Les conditions météorologiques étaient difficiles quand l'avion cherchait à se poser dimanche à 00H43 (03H43 GMT) à l'aéroport Stanfield d'Halifax (Nouvelle-Écosse), avec de fortes chutes de neige. Environnement Canada, le service local de la météorologie, avait émis une alerte sur la visibilité réduite en raison des averses de neige. Selon des passagers, l'avion aurait volé en cercles au-dessus de l'aéroport avant de se poser, puis de glisser sur la piste. Après avoir débarqué de l'avion accidenté, la plupart des passagers ont dû patienter dans la neige sur le tarmac, et les blessés ont attendu dans les véhicules des pompiers. "Il y avait plusieurs personnes en sang. Tout le monde a pu sortir, mais le pire est qu'ils nous ont laissés dehors pendant une heure dans la neige" qui tombait dru, a expliqué Lianne Clark à la chaîne de télévision canadienne CBC. D'autres ont expliqué que pour s'abriter du froid, les passagers se pressaient par groupe sur le tarmac derrière des véhicules de sécurité. De retour de vacances au soleil du Mexique, certains passagers étaient simplement vêtus d'une chemisette ou d'une robe. - Panne d'électricité - Dans la neige, quelques personnes se sont mises à courir "parce qu'il y avait une fuite de carburant et nous avions peur", a poursuivi Mme Clark. Les autorités aéroportuaires ont estimé que l'acheminement des passagers vers l'aérogare a pris 15 à 20 minutes, sans confirmer qu'une panne d'électricité sur la plateforme de l'aéroport au même moment ait pu compliquer l'intervention. Le porte-parole de l'aéroport d'Halifax, Peter Spurway, n'a pas lié la panne électrique et la sortie de piste de l'avion. Il a confirmé que l'éclairage de l'aérogare avait été assuré par des générateurs. "Il n'y avait plus de courant, nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait un lien" entre la sortie de piste de l'Airbus et la panne. "Il se peut qu'il y en ait un", a-t-il dit. Des passagers ont raconté que l'avion avait arraché une ligne électrique mais le BST n'avait pas confirmé cette hypothèse dimanche peu après l'ouverture de son enquête. Au total 23 blessés ont été hospitalisés, certains pour des fractures ou des contusions au visage provoquées par le choc contre les sièges ou d'autres passagers. Dimanche à la mi-journée, seulement cinq blessés restaient hospitalisés, dont deux en soins intensifs, selon Peter Spurway. Après avoir été fermé au trafic plusieurs heures, l'aéroport d'Halifax avait repris ses opérations dimanche matin, avec une seule piste et quelques retards pour les avions, tant au départ qu'à l'arrivée. La seconde piste devrait rester fermée plusieurs jours pour laisser le temps aux enquêteurs de procéder à leurs relevés, et surtout aux équipes techniques d'évacuer l'avion et ses débris.

