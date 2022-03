Catherine Ringer : premier album solo

Au printemps 2011, Catherine Ringer sera de retour avec un premier album solo et une nouvelle tournée.

Fon 2007, le décès brutal du guitariste génial des Rita Mitsouko Fred Chichin frappe de plein fouet la planète musique en pleine tournée des Rita. Le duo Catherine Ringer-fred Chichin a marqué toutes les scènes de France.

Malgré la douleur, Catherine Ringer prend la décision de terminer la tournée en cours.

Depuis plus rien... Ce retour de Catherine Ringer seule, sonne comme une promesse. Dernières semaines de travail avant la sortie de "Ring N' Roll".

Une première série de concerts est programmée : les 30 et 31 mars et 3, 4 et 5 avril à La Boule Noire à Paris, le 7 avril au Plan de Ris-Orangis (91), le 8 au Paul B à Massy (91) et le 9 à l'EMB de Sannois (95).