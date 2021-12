Sanaa (AFP). Yémen: la coalition frappe les infrastructures des rebelles

Les avions de la coalition conduite par Ryad ont concentré leurs frappes sur les infrastructures rebelles au Yémen, où l'intervention se poursuivra jusqu'à ce que les miliciens pro-iraniens "déposent les armes", a averti dimanche la Ligue arabe. "L'opération se poursuivra jusqu'à ce que la milice des Houthis se retire et dépose les armes", a déclaré le secrétaire général de la Ligue Nabil al-Arabi à Charm el-Cheikh (Egypte) où s'est tenu un sommet arabe en partie consacré à la crise yéménite. Pour la quatrième nuit consécutive, des avions de la coalition ont bombardé des cibles de la rébellion des Houthis, soutenus par l'Iran, et de leur allié, l'ex-président Ali Abdallah Saleh. A Aden, deuxième ville du pays, dans le sud, des combats nocturnes entre pro et anti-Houthis ont fait au moins 20 morts, portant le bilan des violences depuis jeudi à près de 100 tués. Des avions de la coalition arabe ont visé dans la nuit de samedi à dimanche la piste de l'aéroport de la capitale Sanaa, la mettant hors service. "C'est la première fois qu'ils bombardent la piste" depuis le début jeudi de l'opération militaire, a précisé une source aéroportuaire. Des avions ont également pris pour cible le QG de la Garde républicaine, alliée aux Houthis, tuant quinze soldats, a indiqué dimanche à l'AFP une source militaire. Ce site est situé à Soubaha, dans l'ouest de Sanaa. L'hôpital militaire de la capitale a reçu les corps de 12 soldats, ainsi que 18 blessés, a indiqué pour sa part une source médicale. La Garde républicaine est, dans sa grande majorité, restée fidèle à M. Saleh, au pouvoir de 1978 à 2012 et qui est accusé par ses détracteurs d'être le cerveau derrière l'offensive des Houthis. A Hodeida, ville portuaire de l'ouest du Yémen contrôlée par les Houthis, les avions de la coalition ont pris pour cible une base aérienne, selon des témoins. Et à Saada, fief des Houthis dans le nord, une base d'une brigade d'artillerie, fidèle à l'ex-président Saleh, a été également visée par un raid. Le Yémen s'est enfoncé dans la guerre ces derniers jours avec des avancées fulgurantes de la rébellion chiite et ses alliés vers Aden et une riposte militaire d'une coalition d'une dizaine de pays arabes venue secourir le président Abd Rabbo Mansour Hadi. - confusion à Aden - A Aden, la confusion régnait dimanche après une nuit de combats meurtriers entre des comités de défense de quartier, fidèles à M. Hadi, et des Houthis qui ont tiré au canon sur l'aéroport, selon des sources militaires et de sécurité. Les affrontements pour le contrôle de l'aéroport se poursuivaient par intermittence après que des rebelles ont réussi à reprendre une position stratégique perdue la veille au prix de neuf morts dans leurs rangs, selon une source militaire. Cinq membres des comités de défense ont été tués en repoussant de la piste de l'aéroport les rebelles qui, dans leur fuite, ont tiré au canon, provoquant des incendies dans la tour de contrôle, le salon d'honneur et un autre bâtiment, ont indiqué à l'AFP un officier de sécurité et une source médicale. A l'entrée nord d'Aden, des accrochages se sont produits aux premières heures de la journée lorsqu'un convoi de la rébellion chiite, venant de la province voisine de Dhaleh, s'est heurté à des combattants hostiles. Six personnes, dont quatre Houthis, ont trouvé la mort et deux chars de la rébellion ont été endommagés dans ces combats, à la suite desquels les rebelles ont réussi à avancer et à établir leur QG à la mairie de Dar Saad, a indiqué une source militaire. Les violences à Aden ont fait au total plus de 95 morts ces quatre derniers jours. La cité a plongé dans le chaos après le départ du président Hadi jeudi pour l'Arabie saoudite.

