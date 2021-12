L'USOM déroule face à Calais

Les Calaisiennes se sont montrées combattantes ce samedi 28 mars, comme on peut l'attendre d'une équipe qui tente de sauver sa place sur les dernières journées de championnat. Mais après trois périodes où les deux formations faisaient plus ou moins jeu égal, l'USO Mondeville passe la vitesse supérieure et laisse son adversaire sur place.

Les Mondevillaises, bien emmenées par Julie Vanloo et Courtney Hurt, n'ont laissé que des miettes aux Nordistes lors du dernier quart-temps. Grâce à un 20-4 infligé en 10 minutes, l'USOM passait de 61-56 (30e) à une belle victoire sifflée sur le score de 81-60.

Les protégées de Romain L'Hermitte se préparent désormais à attaquer la dernière semaine de compétition de la saison, avec un déplacement à Tarbes mercredi et la réception de Lyon samedi 4 avril.