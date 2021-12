Paris (AFP). Top 14: le Stade Français déroule, Bordeaux s'écroule

Le Stade Français a dévoré tout cru Clermont (40-26) samedi lors de la 21e journée de Top 14 pour se rapprocher d'une qualification pour la phase finale à laquelle Bordeaux-Bègles doit croire de moins en moins. En attendant que les résultats du choc Toulon-Toulouse (à partir de 16h35) puis de Grenoble-Castres (20h35) ne décantent tout à fait la situation au sein d'un championnat très serré, le Stade Français a tiré son épingle du jeu. Les Parisiens (3e, 59 pts) ont récité un rugby festif et enthousiaste pour s'offrir la tête de Clermont (2e, 61 pts) au terme d'un match débridé, ponctué de neuf essais, dont cinq à mettre au crédit de la troupe de Gonzalo Quesada. On voit mal comment la qualification pour la phase finale pourrait échapper au Stade Français qui court après depuis 2009 et l'avait manquée d'un cheveu l'an passé. Clermont de son côté avait sans doute la tête ailleurs avant de recevoir Northampton samedi prochain en quarts de finale de Coupe d'Europe. Mais sa situation reste confortable au classement. A l'inverse, l'UBB peut se faire quelques cheveux blancs après sa défaite à Chaban-Delmas contre son rival de l'Atlantique La Rochelle (22-21). Les hommes de Raphaël Ibanez sont passés complètement à côté de leur sujet en première période et n'ont pas réussi à refaire leur retard contre de valeureux Maritimes qui se donnent ainsi de sérieuses raisons de croire au maintien. L'UBB rétrograde ainsi au neuvième rang du classement et voit le bon wagon s'éloigner dangereusement. Montpellier parviendra-t-il à y grimper ? - Trinh-Duc en forme internationale - En tout cas, le MHR a fait le plein contre Lyon à domicile (45-17). Les Héraultais ont bénéficié d'une grande prestation de leur ouvreur François Trinh-Duc, auteur du premier essai et d'une influence incontournable sur toute la partie. Blessé durant six mois et fraîchement rétabli, Trinh-Duc a parfaitement lancé son sprint personnel pour s'offrir une place au sein du XV de France pour le Mondial anglais. Enfin, Oyonnax a plus que jamais un pied dans la porte pour s'imposer comme invité-surprise de la fin de saison. L'USO a fait du petit bois de Brive (24-3) à Charles-Mathon et est provisoirement revenue à hauteur de Toulouse (49 pts), juste devant Grenoble (47 pts), parmi les qualifiés ! En bas de tableau, le LOU (13e) est dans la tourmente après sa défaite conjuguée à la victoire de La Rochelle. Castres, actuelle lanterne rouge, n'a pas le choix: il faut gagner ce soir à Grenoble.

