Paris (AFP). Une fusée Soyouz a décollé de Guyane avec deux nouveaux satellites Galileo

Une fusée Soyouz a décollé vendredi depuis Kourou, dans la Guyane française, avec à son bord deux satellites du système de navigation européen Galileo, le premier lancement pour ce programme après le raté de l'été dernier, selon une retransmission sur internet. Le succès de la mission, qui doit durer 3H47, ne sera connu que dans plusieurs heures. Le tir du lanceur russe Soyouz emportant le septième (Sat-7) et le huitième (Sat-8) satellites de ce "GPS européen", prévu pour en compter 30, a eu lieu à 21H46 GMT (22H46 heure de Paris, 18H46 heure de Kourou) comme prévu. Après le décollage du Centre spatial guyanais (CSG), le vol des trois étages inférieurs de Soyouz prendra neuf minutes. Puis Fregat, le quatrième étage, se séparera du reste de la fusée et allumera son moteur, emportant avec lui les deux satellites fabriqués par la société allemande OHB. Il doit les placer sur une orbite circulaire à une altitude de 23.522 kilomètres. Sat-7 et Sat-8 descendront ensuite un peu pour se positionner sur leur orbite opérationnelle à 23.222 km. Décidé au début des années 2000, Galileo vise à rendre l'Europe indépendante du GPS (Global Positioning System) américain, qui rend de multiples services dans les domaines routier, maritime, etc. Mais au fil des ans, le programme a accumulé les retards pour des raisons diverses et les coûts se sont alourdis. Le 22 août, il a subi un sérieux revers lorsque Fregat a placé sur une mauvaise orbite deux satellites, Sat-5 et Sat-6. La raison du problème a été identifiée et des actions correctrices ont été apportées par le fabricant russe de Fregat. "Ce lancement a une tonalité différente car il vient après une anomalie. Mais au-delà de l'émotion, j'espère qu'il marquera le début de la phase de plein déploiement de Galileo", a déclaré Didier Faivre, directeur du programme Galileo à l'Agence spatiale européenne (ESA), quelques heures avant le lancement.

