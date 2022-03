LIGUE 1: Le SM Caen perd 2 à 0 contre le FC Lorient

Le suivi live du match à retrouver en cliquant sur ce lien:

Le Stade Malherbe Caen est retombé ce soir dans ses travers. Malgré une bonne première période, les joueurs de Franck Dumas n'ont pas réussi à trouver de solution contre une équipe de Lorient qui n'était pourtant pas invincible.

Les Caennais ont dominé les débats durant les 90 minutes de la rencontre. Pourtant c'est Lorient qui ouvre le score à la 22ème minute sur une tête de Morgan Amalfitano qui trompe le gardien Alexis Thebault.

Après cet ouverture du score, les Caennais ont été un peu plus effacés et il a fallu attendre le début de la seconde mi-temps pour retrouver de l'envie côté malherbiste. Malgré l'entrée en jeu d'Anthony Deroin à la place de Grégory Proment à la mi-temps, les joueurs de Franck Dumas n'ont pas réussi à être véritablement dangereux. A la 86ème minute, les espoirs des supporters caennais ont été douchés avec un but de Kévin Gameiro qui avait su être dangereux depuis le début de la rencontre.

Au final Caen perd 2 à 0, retombe à la 17ème position du championnat de Ligue 1 avec 24 points. Prochaine rencontre samedi prochain avec un déplacement à Bordeaux.

