Paris (AFP). Blatter répond à Platini: Le monde ne tourne plus autour de l'Europe

"Le monde ne tourne plus autour de l'Europe", a souligné vendredi le président de la Fifa, Joseph Blatter, répondant indirectement au président de l'UEFA Michel Platini, qui réclame davantage de places pour ce continent à la Coupe du monde 2018. "Le monde ne tourne plus autour de l'Europe. Au cours de mes 40 années à la Fifa, je me suis fait un devoir d'exporter le football partout dans le monde. Nous y sommes parvenus, mais le processus n'est pas terminé", écrit Joseph Blatter, candidat à un cinquième mandat au congrès électif de fin mai, dans le magazine de la Fifa The Weekly. Mardi en marge du congrès de l'UEFA, Michel Platini avait lâché: "Pour les places par confédération pour le Mondial, Blatter organisera un comité exécutif après le congrès (électif de la Fifa), il joue avec ça. Nous, Européens, voulons plus d'équipes (14 au lieu de 13, car la Russie est automatiquement qualifiée en tant que pays hôte, ndlr)". "Si on parle de la qualité du football, sur les 31 premières équipes au classement Fifa, 19 sont européennes. S'ils (à la Fifa) ne veulent plus de l'Europe qu'ils le disent", avait dénoncé le Français. Dans sa tribune, le président de la Fifa a également fait un parallèle étonnant entre le congrès de l'UEFA à Vienne et le Congrès politique de 1815, tenu dans la même ville, qui "a permis de redessiner les frontières à l'intérieur de l'Europe et de régler les disputes territoriales". "Le congrès de l'UEFA n'avait pas pour objet d'annoncer ou de mettre en place des mesures aussi radicales", poursuit Joseph Blatter. Blatter et Platini, qui ont été proches dans les années 1990, sont en situation de rivalité depuis quelques années, même si le Français a renoncé à se présenter à l'élection de mai pour la présidence de la Fifa. Ils s'opposent sur de nombreux dossiers (vidéo, publication du rapport Garcia etc.). "Je ne sais pas qui je soutiens, je peux vous dire quel est le candidat que je ne souhaite pas voir gagner", avait dit Michel Platini en allusion claire au Suisse mardi.

