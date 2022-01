Frank Lanot ou le professeur qui écrit des livres pas déclic

A 59 ans, Frank Lanot sait déjà que ce sera son dernier livre. Sorti début janvier, Une balle de colt derrière l'oreille a beau rencontrer un certain succès dans les librairies bas-normandes, son auteur dont c'est le second ouvrage, voit là l'accomplissement d'un but personnel. "J'ai toujours voulu faire deux livres : l'un qui parle d'une affaire intérieure : l'amour; et un autre qui plonge dans l'histoire", assure ce professeur de lettres au lycée Victor Hugo à Caen, père de quatre enfants.

Affaire de famille

L'idée de cet ouvrage qui tient plus du polar par son titre que par son contenu, lui est venue d'une rencontre familiale. "C'est un ami de mon beau-père, le docteur Jacques Gindrey qui a opéré à Diên Biên Phu qui nous a parlé de l'affaire Boudarel". Puis son fils aîné a insisté un peu : "C'est vrai qu'au début je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire de cette histoire, et c'est lui qui m'a donné le déclic".

Georges Boudarel, militant communiste français, est accusé d'avoir dirigé un camp de prisonniers français frappé par la torture et les exécutions arbitraires, pendant la guerre d'Indochine. Si tôt la guerre terminée, il est alors revenu dans l'Hexagone, faisant une croix sur son passé de tortionnaire, menant par la suite une vie relativement paisible, épargné par la vengeance. "Et le livre part de là : et si certains avez voulu réparer les crimes commis ?" Amoureux de sa région d'origine, Frank Lanot a choisi, en partie, pour théâtre de son roman, le village imaginaire de Saint-Sauveur-sur-mer, "que je situerais quelque part entre Bayeux et Valognes".