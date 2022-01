Sortir dans l'Orne : mardi 31 mars

Tout ce week-end et jusqu'à lundi, 21 agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme de Normandie vous ouvrent grand leur ferme pour en faire un terrain de chasse aux œufs de Pâques. Retrouvez le programme et les infos pratiques sur www.printempsalaferme.com



Samedi, assistez à l'enduro d'hydromodélisme à la base de loisirs de la Ferté Macé. Vous verrez des bateaux miniatures évoluer sur des courses de 2 fois 1h30. Le premier départ sera donné ce dimanche à partir de 10h30 sur le plan d'eau de La Ferté-Macé.



Un nouveau rendez-vous des Dimanches après-midis à l'Aigle a lieu ce dimanche. Le matin, le rendez-vous sera donné à 11h30 pour une chasse aux œufs dans le Parc Albert 1er. L'après-midi, le départ d'une grande chasse au trésor sera donné à 14h suivie d'un goûter. Pour y participer une inscription préalable est nécessaire. Plus d'informations sur www.ville-laigle.fr