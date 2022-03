Vos sorties pour votre week-end en Basse-Normandie!

Stéphane Puisney sera présent à Deauville ce soir pour une rencontre auteur-lecteurs. Il est notamment l'auteur de « la série BD » et « Là où ça bouge ». C'est à la méditathèque à 18h et c'est gratuit.La célèbre pièce « les femmes savantes » de Molière est à voir au théâtre de Caen ce soir à 20h.C'est ce week-end aussi la conclusion de la 18ème rencontre images et sons de Coutances. Vous pourrez encore assister à des concerts et des ateliers sur le thème de l'écriture. C'est aux Unelles de Coutances, plus d'infos sur le www.tendanceouest.com rubrique radio/ tout l'or du monde.L'orchestre de Caen se produit ce soir au foyer André Allain à Mathieu. C'est à 17h.Du foot aussi ce soir avec de la ligue 1. Le SM Caen joue à domicile face à l'équipe de Lorient entraînée par Christian Gourcuff, une équipe qui compte dans ses rangs Kévin Gameiro fraîchement sélectionnée en équipe de France par Laurent Blanc pour le match France-Brésil.Suivez la rencontre Caen / Lorient dès 18h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.comEvénément sportif ce week-end avec le meeting d'athlétisme GDF Suez à Mondeville. La compétition accueillera notamment Mehdi Baala, double champion d'Europe du 1500m. Nous entendrons tout à l'heure l'un des organisateurs du meeting dans le ça se passe près de chez vous de 11h25.De la musique traditionnelle à écouter ce soir au théâtre de Coutances. Il y aura 2 artistes: Altan, et les Bons voisins. RDV à 20h30.A Vire, c'est depuis hier le festival Phonix avec de nombreux concert pop & électro, RDV ce soir à 20h30 à la Halle de Vire.Cet après-midi, à 16h30, la chanteuse et actrice Ysa Ferrer propose un showcase à l'espace culturel Leclerc de Caen, 24 rue Lanfranc, Ysa Ferrer présentera son univers « pop & électro » avec les titres de son dernier album « Ultra Ferrer ».Ce week-end à Avranches, ce sont les championnats départementaux de la Manche et du Calavados de tir à l'arc. A Avranches pour le 1er et à Courseulles sur mer pour les seconds.Mikhaïl Rudy sera en concert ce soir à Cherbourg pour interpréter Brahms et Chopin. Début à 18h40 au théâtre de la butte.Ce week-end à Avranches, c'est le salon de la fête et du mariage. Plus de 35 exposants vous aideront à préparer les jours les plus marquants de votre vie. Dès 14h cet après midi et jusqu'à dimanche soir, vous pourrez aussi assister à des défilés de mannequins professionnels en habits de mariés. Malika Ménard sera aussi présente ce samedi. C'est à la salle Victor Hugo près du jardin des plantes. Entrée 5€. Vous avez pu entendre tout à l'heure l'organisateur dans le ça se passe près de chez vous.Louis Chedid est de passage dans la région avec un concert ce soir à la luciole à Alençon. C'est à 21h.A St Lô venez vous initier à la danse funk à la maison de quartier de la Dollée 17h45 et 19h15 puis dimanche à 11h30, 13h, 14h30 et 16h avec Sabrina Declosmenil.Demain au zénith de Caen, Jean Roucas, Jacques Mailhot et Pierre Douglas nous dépeignent les hommes politiques de manière drôle et imprévisible dans « Liberté, égalité, hilarité ». C'est demain à 15h, les tarifs vont de 37 à 43€.A deauville, c'est la 18ème coupe de France étudiants organisée par la Course croisière EDHEC. 13 équipages de la France entière s'affronteront aujourd'hui et demain.