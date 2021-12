Solo Basse-Normandie : pas d'arrivée à Cherbourg

C'est le premier défi de la saison pour les Figaristes : 24 solitaires se sont élancés ce vendredi 27 mars de Granville, pour la Solo Basse-Normandie.

Parmi eux, et c'est une première, l'un des poids lourds de la voile française: Yann Eliès, vainqueur de la Solitaire et la Jacques Vabre en 2013, est en effet de la partie. Plusieurs Bas-Normands sont bien sûr de la course : le Cherbourgeois Alexis Loison, la Caennaise Claire Pruvot ou encore Sophie Faguet, soutenue par la région Basse-Normandie.

Cependant, le parcours de la course est modifié en raison de la météo. Un vent d'ouest avec des rafales de 40 km/h empêchera les skippers de naviguer dans le Raz Blanchard samedi après-midi. Il n'y aura donc pas d'arrivée à Cherbourg. A la place, les skippers feront le tour de Jersey avant de redescendre vers la baie de Granville, pour une arrivée prévue samedi soir.

Le gagnant de la Solo Basse-Normandie se verra offrir l'inscription pour l'édition 2015 de la Solitaire du Figaro.