Diversion, pas vraiment une escroquerie

Je vous présente aujourd'hui Diversion, un film qui nous montre la vie d'escrocs, avec Will Smith et Margot Robbie.

Ce film se veut dans la même veine qu'Ocean's eleven, les arnaques à grande échelle.

Diversion commence tambour battant, avec Will Smith en mentor de Margot Robbie, qui lui apprend les astuces des pickpockets et l'emmène dans « la cour des grands » des escrocs.

Toute cette première partie est plutôt stimulante, les arnaques sont bien filmées bien menées. Puis une avancée du scénario fait tout basculer et le film continue avec une ellipse qui nous emmène 3 ans plus tard. Cette partie là (qui représente les 2/3 de Diversion) est malheureusement moins aguicheuse.

Certes les acteurs sont bons dans leurs rôles, mais l'histoire est un peu plus bancale et les effets de manche des arnaques n'ont pas le même retentissement que dans un Ocen's Eleven ou mêe la première partie de ce film. L'histoire d'amour entre les 2 protagonistes est trop présente et empêche de profiter pleinement du thème des arnaques.

Pour le plaisir des yeux, personne n'est laissé pour compte avec un Will Smith toujours au top à 46 ans et une sublime Margot Robbie, déjà repérée dans « le loup de Wall street ». L'alchimie entre les 2 fonctionne très bien à l'écran.

Diversion est un film d'arnaques qui ne tient pas toutes ses promesses, mais qui n'est pas désagréable à regarder. Un film détente, mais à regarder peut-être en bluray à la maison. Sinon, c'est en ce moment au cinéma.