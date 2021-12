Elbeuf : Il importe illégalement du tabac depuis l'étranger

Police Secours patrouille ce jeudi lorqu'elle aperçoit un automobiliste donner de l'argent à un homme situé à côté de son véhicule. Ce dernier met l'argent dans sa poche. Puis, ensemble, ils se dirigent vers un second véhicule, en ressortent un sac. Mais, à la vue des policiers, ils décident de le jeter.

Les forces de l'ordre contrôlent les deux hommes. Le premier, qui a pris le sac et mis l'argent dans sa poche, a 36 ans et habite Cléon. Le second a 28 ans et habite Elbeuf. Les deux sont cousin. A l'intérieur du sac, cinq cartouches de cigarettes sont retrouvées. Le premier dit les avoir importé depuis l'étranger en avion (en trop grand nombre puisque seulement deux cartouches de cigarettes sont importables) mais dit ne pas les avoir vendu à son cousin. Il explique que l'argent qui lui a été remis n'avait rien à voir avec les cigarettes.

L'homme de 36 ans est interpellé. Il reconnaît donc l'importation illégale mais pas la revente. Les cigarettes ont été saisies.