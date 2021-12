Paris (AFP). Moselle: PSA retient son site de Trémery pour fabriquer un moteur essence

Le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën a conforté vendredi son usine de Trémery (Moselle), menacée par le déclin des propulsions diesel dont elle est une grande spécialiste, en lui confiant la fabrication d'un modèle de moteur à essence. "Pour répondre à la forte demande commerciale de moteurs 3 cylindres EB Turbo PureTech essence qui équipe ses modèles coeur de gamme, PSA Peugeot Citroën annonce l?affectation d?un nouveau module de production sur le site de Trémery", a annoncé le groupe dans un communiqué. Trémery était en concurrence pour l'obtention de cette production avec le site espagnol de Vigo, une usine de montage sans expérience de la fabrication de moteurs, mais qui bénéficie de coûts de production très concurrentiels. Trémery se voit confier la fabrication de 200.000 moteurs essence par an. Ce choix "est le fruit d?une meilleure flexibilité de notre système industriel et du travail effectué par le site de Trémery pour atteindre les objectifs de compétitivité fixés sur l?ensemble de la chaîne de valeur", s'est félicité le directeur industriel du groupe Yann Vincent, cité dans le texte. Les pouvoirs publics, nationaux et régionaux, s'étaient fortement mobilisés pour que Trémery soit choisi par le constructeur, sauvé il y a peu de la faillite grâce à une injection de capital de l'Etat et une garantie publique à la filiale financière du groupe. Le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, a ainsi donné un "soutien ferme, clair, indiscutable" en faveur de Trémery, avait indiqué la semaine dernière le SIA-GSEA, syndicat majoritaire du site lorrain. Le président de la République, François Hollande, doit se rendre sur place dans la journée pour fêter la bonne nouvelle. "Depuis des semaines, on sentait que le vent commençait à tourner. Cela nous a aidé à poursuivre et intensifier nos efforts pour défendre la candidature de Trémery pour l'attribution de cette nouvelle ligne de moteurs, synonyme d'un avenir prometteur pour notre usine, pour tous les salariés et leurs familles et pour toute une région", s'est félicité Serge Maffi, délégué du SIA-GSEA. Comme son grand concurrent Renault, PSA est historiquement un spécialiste des motorisations diesel qui représentaient il y a peu plus de 70% du marché français de la voiture neuve. Mais en février, les voitures diesel ne représentaient plus que 59% des modèles vendus en France contre 73% en 2012. Et les spécialistes voient cette tendance se poursuivre, en raison notamment des préoccupations en matière d'environnement et de santé liées au diesel, accusé de dégager des particules fines cancérigènes. - Un avenir pour l'industrie lorraine - Le site de Trémery a fabriqué en janvier le 40 millionième moteur de son histoire. Le moteur dont la fabrication lui est confiée est un 3 cylindres, qui équipe les Peugeot 208, 308, 2008 et 3008, les Citroën C3, C4, C4 Cactus et C4 Picasso ainsi que les DS3 et DS4. PSA le présente comme particulièrement économe et peu polluant. Situé entre Metz et Thionville, Trémery est le premier site mécanique de PSA Peugeot Citroën au monde, avec 1,58 million de moteurs et 893.000 boîtes de vitesses fabriqués en 2014. La marque au lion est ainsi le premier employeur privé en Moselle et en Lorraine avec 5.300 emplois directs. "Avec ce succès qui vient récompenser tant d'efforts de la part des salariés comme de la part des élus de la région, nous venons de montrer que l'avenir de l'industrie peut passer par la Lorraine. Le +Made in Trémery+ a un bel avenir devant lui", s'est réjoui M. Maffi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire