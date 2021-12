Duo gagnant : Leïla Bekhti et Brigitte Sy à l'Omnia

Inspiré d'une histoire vraie, L'astragale évoque l'amour passionné qu'éprouve une jeune femme en cavale pour le gangster qui l'a sauvée. Tourné en noir et blanc et servi par une musique émouvante et exaltante de Béatrice Thiriet interprétée par Laurent Korcia, le film est un petit bijou de cinéma, où chaque plan et chaque image sont travaillés avec justesse et esthétisme.

Brigitte, pourquoi avoir adapté l'Astragale sur grand écran?

"Ce livre m'avait marqué dans ma jeunesse. Après mon travail en prison, j'y suis revenue naturellement. Je me suis basée sur le roman mais aussi sur ses lettres à Julien, publiées plus tardivement."

Certaines scènes sont muettes et uniquement musicale : des transitions très esthétiques. Pourquoi ce choix?

" J'ai travaillé avec un chef opérateur très professionnel. Ensemble nous nous sommes inspirés des photos de Depardon et de Brassaï, mais aussi de l'esthétique des films de Marcel Hanoun. Pour moi un film se résume à cette simple équation : acteur+musique+image. Certaines scènes sont muettes parce qu'il n'est pas nécéssaire qu'il y ait du texte pour que l'émotion vienne".

Leïla, 4 ans avant le tournage, Brigitte vous avait déjà choisi pour le rôle. Quel regard avez-vous sur le personnage d'Albertine que vous incarnez?

"Quand Brigitte m'a donné le scénario, j'ai tout de suite lu le livre. J'aurai aimé le découvrir adolescente car à cette période j'adorais lire des histoires vraies mais finalement c'est une chance de découvrir le personnage à travers les yeux de Brigitte. Je me sens loin de cette femme, et pourtant comme elle je peux parfois être déraisonnable en amour. Cette femme est dans l'attente de l'amour et c'est seulement à la lecture de ses lettres que Julien tombe amoureux. Son écriture est profondément intelligente et son style sublime. J'aurai aimé savoir écrire ainsi. Cette femme n'écoute qu'elle et écrit comme elle pense."

Comment s'est passé le tournage?

" Je n'ai pas dormi la nuit précédent le premier jour de tournage : j'étais rongée par la peur. La première scène tournée était justement la première scène du film. Cela m'a aidé à me plonger dans le personnage dès le premier jour et pendant cinq semaines de tournage je n'ai pas réussi à me départir de ce rôle."

Et la première projection équipe?

"Ce premier visionnage s'est fait en présence de mon frère et de ma soeur. J'ai été très touchée de leur réaction : ils m'ont dit que pour la première fois à l'écran, ils ont oubliés que j'étais leur petite soeur. "

Sortie le 8 avril. Omnia cinéma à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. www.omnia-cinemas.com