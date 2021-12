Dacca (AFP). Bangladesh: au moins 10 pèlerins meurent dans une bousculade (police)

Au moins 10 pèlerins hindous ont été tués dans une bousculade vendredi lors d'un rassemblement au Bangladesh près de la capitale Dacca, ont indiqué la police et des témoins. Des centaines de milliers de personnes convergeaient vers les rives du fleuve Brahmapoutre pour un bain rituel à l'occasion d'un pèlerinage hindou annuel quand s'est produit l'accident. La mort de sept femmes et trois hommes est confirmée, a dit un haut responsable de la police, Nasir Ahmed, à l'AFP. "Nous enquêtons pour savoir ce qui a déclenché cette bousculade mais cette tragédie est sans doute due à un nombre inhabituellement élevé de pèlerins", a dit Ahmed. La bousculade a éclaté au milieu d'une foule dense, comme en témoignaient encore une heure après "les milliers de chaussures abandonnées sur la route", a-t-il ajouté. Selon des témoins, au moins 50 personnes ont été blessées dans ce mouvement de foule survenu à environ 25 km au sud de Dacca à l'occasion des célébrations hindoues de l'Astami Snan. Ce pèlerinage attire habituellement chaque année un million de pèlerins le long du fleuve Brahmapoutre, considéré comme sacré par les hindous. Selon un haut responsable du district, Anisur Rahman, le nombre de pèlerins est plus important cette année car la date du pèlerinage coïncide avec des congés au Bangladesh à l'occasion de la fête nationale. Le Bangladesh est un pays à majorité musulmane mais les hindous représentent environ 10% des 160 millions d'habitants.

