Beyrouth (AFP). Syrie: Al-Qaïda progresse autour d'Idleb, 71 morts en trois jours

La branche syrienne d'Al-Qaïda a chassé les forces du régime d'une vingtaine de barrages autour d'Idleb, ville clé du nord-ouest, en trois jours de combats qui ont fait 71 morts, rapporte jeudi une ONG. Depuis le début de leur offensive mardi, le Front Al-Nosra, appuyé par Ahrar al-Cham et d'autres groupes islamistes, ont "pris 17 barrages et positions de l'armée syrienne et des milices loyalistes dans les environs de la ville, les forçant à se replier", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Il a cité des témoins dans la zone qui ont vu les véhicules de l'armée se retirer des barrages. La province d'Idleb, frontalière de la Turquie, est en grande partie sous le contrôle du Front Al-Nosra, branche d'Al-Qaïda en Syrie, à l'exception de son chef-lieu éponyme, aux mains du régime. Si la ville est capturée, elle serait la deuxième capitale provinciale, après Raqa (est), à échapper aux mains du régime syrien en guerre contre les rebelles depuis plus de quatre ans. La prise des barrages a "obligé les forces du régime à installer de nouveaux barrages et barricades à l'intérieur de la ville", a précisé M. Abdel Rahmane. Malgré la violence des bombardements d'Al Nosra, les forces du régime "tentent de reprendre l'initiative", a-t-il indiqué, ajoutant que les combats faisaient toujours rage jeudi à l'entrée de la cité. Les affrontements ont fait 37 morts du côté rebelle et 34 du côté loyaliste en trois jours, d'après un nouveau bilan de l'OSDH. Parmi les assaillants, le numéro deux du groupe Ahrar al-Cham, le Syrien Youssef Qotb, a été tué. Ahrar al-Cham, un des premiers groupes islamistes armés à prendre part au conflit en Syrie, est le principal allié d'Al-Nosra au sein de cette coalition qui se fait appeler "L'Armée de la conquête". Jeudi, le groupe a publié une vidéo dans laquelle leur guide religieux, cheikh Abou Mohammad al-Sadeq, a appelé les habitants d'Idleb à "s'éloigner des positions des 'chabbihas' (hommes de main du régime)" et à rejoindre le combat contre le régime. En novembre, Al-Nosra avait chassé plusieurs groupes rebelles de la province. A l'instar de son rival jihadiste le groupe Etat islamique (EI), qui a proclamé son "califat" à cheval sur la Syrie et l'Irak, le Front entend fonder un "émirat" dans le nord de la Syrie selon des analystes. Par ailleurs, dans le sud du pays, au moins 22 personnes, dont quatre enfants, ont été tués dans des frappes aériennes du régime à Deraa, selon l'OSDH. Plus de 215.000 personnes ont été tuées dans le conflit syrien, depuis qu'en mars 2011 un soulèvement populaire a été réprimé dans le sang déclenchant une guerre civile dévastatrice. Celle-ci est devenue plus complexe avec notamment la montée en puissance des jihadistes comme l'EI, qui ont pris le contrôle de pans entiers du territoire.

