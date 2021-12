A Caen, les vins comme les cavistes rajeunissent

"Fini les vins lourds ! Place maintenant à la fraîcheur", résume en quelques mots Matthieu Dorr, qui s'occupe de la cave Couleurs Vin, rue Guillaume le Conquérant, depuis novembre dernier. Le vin français a fait sa mue : en se confrontant à des nouveautés venues d'ailleurs, il a dû se spécialiser davantage. "Les vins bio et naturels, c'est ce que je vends le plus", remarque le jeune caviste trentenaire, qui fait partie de ses nouveaux visages qui donnent au vin une image plus jeune et plus dynamique. Sa seconde activité, pour laquelle il organise des soirées de découverte chez les particuliers, a rencontré ces derniers mois un fort succès, notamment auprès des jeunes Caennais.

"Loin des classiques"

"En tant que jeune caviste, on s'est peut-être davantage ouvert dès nos débuts à ces autres vins, loin des classiques Bourgogne ou Bordeaux. Avant, un client cherchait un Bordeaux précis, et en achetait deux caisses. Aujourd'hui, la clientèle plus jeune cherche la diversité, la découverte. Notre but, c'est justement de conseiller des vins plus confidentiels, que l'on a goûté, apprécié, et que l'on veut partager", relève aussi Ronan Datin, 31 ans, qui a repris il y a un an la cave Rouge et Blanc, rue Saint-Sauveur.

Ces jeunes cavistes ont en commun la sélection drastique de leurs vins auprès des producteurs. "On veut rencontrer les artisans du vin", souligne encore Bruno Potier, dernier arrivé sur la place caennaise, rue Saint-Jean. "Fini l'esbroufe des grandes maisons : il s'agit de rendre le vin plus convivial. La nouvelle clientèle consomme moins, mais mieux." Et pour l'aider à sélectionner ses bouteilles, ces trois jeunes cavistes ont tous mis en place des rendez-vous dégustation. "Une fois par mois ici. Pour que les gens achètent du concret : parce que le vin, c'est d'abord une histoire de goût."