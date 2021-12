Paris (AFP). Croissance française de 0,4% en 2014, pouvoir d'achat en hausse

La croissance économique a été de 0,4% en France en 2014, identique à celle de l'année précédente tandis que le pouvoir d'achat des ménages a augmenté de 1,1% après avoir stagné en 2013, a annoncé jeudi l'Insee. Après avoir augmenté tout le reste de l'année, le pouvoir d'achat des ménages connaît cependant une inflexion de 0,2% au quatrième trimestre, période marquée par une baisse de 0,1% du leur revenu disponible brut et par une "accélération" des impôts sur le revenu et le patrimoine, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques. Quant à leur consommation, elle a augmenté de 0,6% sur l'année et progressé modérément (0,2%) sur le quatrième trimestre. Côté investissement, l'institut confirme la baisse de 1,6% annoncée le 13 février avec cependant une légère hausse chez les entreprises non financières (+0,7%) mais un net recul de l'investissement des ménages (-5,9%), c'est-à-dire essentiellement les achats de logements. Les exportations ont augmenté de 2,9% l'an dernier après une hausse de 2,4% en 2013. Leur évolution sur l'année montre une accélération en fin d'année (+2,5%) après des hausses plus modérées sur les trois premiers trimestres. Au total la contribution du commerce extérieur à l'évolution de l'activité du pays a été négative (-0,3%) après une contribution très modeste de 0,1 point de PIB en 2013. La croissance du PIB en 2014 est donc à mettre au compte de la demande intérieure (0,4 point) et des variations de stock (0,3 point).

