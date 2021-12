Aden (AFP). Yémen: l'aéroport repris par les forces loyales après des raids aériens

Des forces loyales au président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi ont repris jeudi l'aéroport international d'Aden (sud), alors que l'Arabie saoudite et une dizaine de pays de ont lancé dans la nuit une série de raids aériens contre les rebelles Houthis. La reprise par les forces loyales de l'aéroport ont conduit les partisans des rebelles chiites Houthis à rapidement se retirer de la zone, a affirmé à l'AFP un officier de sécurité. Ce développement est intervenu après des opérations et des raids aériens contre les Houthis menés par l'Arabie saoudite, pays voisin du Yémen et poids lourd du Golfe. Les militaires de la 39e brigade blindée, qui s'étaient alliés aux Houthis, "ont fui ce matin l'aéroport" conquis la veille, a déclaré l'officier, ajoutant que les "comités populaires" (supplétifs de l'armée pro-Hadi) en "ont repris le contrôle". Mercredi après-midi, l'aéroport international d'Aden avait été fermé et le trafic aérien suspendu en raison de l'offensive des rebelles qui progressaient dans la région. L'Arabie saoudite a lancé une opération militaire au Yémen impliquant "plus de 10 pays" pour défendre le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, a annoncé mercredi soir l'ambassadeur du royaume sunnite à Washington. La Jordanie a confirmé jeudi sa participation à l'intervention militaire au Yémen. Une source officielle jordanienne a indiqué que la participation de la Jordanie à cette opération, aux côtés d'autres pays alliés de Ryad, visait à "soutenir la légitimité, la stabilité et la sécurité du Yémen". La source jordanienne a refusé par ailleurs de commenter des informations de presse sur une possible intervention terrestre.

