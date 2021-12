Berlin (AFP). Crash A320: le copilote, engagé en 2013, avait 630 heures de vol

Le copilote de l'Airbus de Germanwings qui s'est écrasé mardi dans les Alpes françaises avait été engagé "en septembre 2013" par la compagnie aérienne et comptait 630 heures de vol, a indiqué jeudi le groupe Lufthansa à l'AFP. Lufthansa, maison mère de Germanwings, n'a pas confirmé les informations selon lesquelles l'un des deux pilotes s'était trouvé seul aux commandes, l'autre restant bloqué à l'extérieur du cockpit. Le commandant de bord avait plus de 10 ans d'expérience et plus de 6.000 heures de vol sur des appareils Airbus, avait indiqué Germanwings dès mardi.

