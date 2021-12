Paris (AFP). Crash A320: ce que l'on sait de l'accident de l'avion de Germanwings

Voici ce que l'on sait de l'accident de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings qui s'est écrasé mardi dans le sud des Alpes françaises avec 150 personnes à bord, la pire catastrophe aérienne en France depuis 30 ans. Le vol 4U9525 de la Germanwings a décollé à 09H55 (08H55 GMT) de Barcelone avec 144 passagers et six membres d'équipages à bord pour Düsseldorf où il était attendu à 11h57. - LES VICTIMES - Les victimes sont originaires de dix-huit pays. 72 des victimes étaient de nationalité allemande, dont deux bébés et 16 lycéens de Haltern (nord-ouest de l'Allemagne) rentrant d'un séjour linguistique, ainsi que deux chanteurs de l'opéra de Düsseldorf Oleg Bryjak et Maria Radner. Au moins 51 victimes étaient espagnoles, selon Madrid. D'autres nationalités ont été confirmées : Argentine, Australie, Belgique, Colombie, Danemark, Grande-Bretagne, Israël, Japon, Maroc, Mexique et Pays-Bas. Il appartient aux autorités allemandes et espagnoles et à la compagnie aérienne de vérifier les nationalités et diffuser ces informations. La récupération des corps sera longue compte tenu de leur état et de la topographie. Washington et Moscou ont offert leur aide pour ces opérations. - L'AVION - L'avion est un moyen-courrier A320, mis en service en 1991, d'abord opéré par la compagnie allemande Lufthansa puis sa filiale à bas coûts Germanwings. C'était l'un des plus anciens A320 encore en service ayant effectué quelque 46.700 vols et 58.300 heures de vols. Selon plusieurs experts, à 24 ans, un avion est en fin de carrière mais pas obsolète si la maintenance a été correctement effectuée. Il avait subi une grosse révision à l'été 2013. L'avion était "techniquement irréprochable", assure Lufthansa ajoutant que le pilote avait "plus de 10 ans" d'expérience et "plus de 6.000 heures de vol". Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que le copilote était entré "récemment dans la compagnie" allemande Germanwings (filiale de Lufthansa), "fin 2013 avec à son actif quelques centaines d'heures de vol". Une autre source évoque "300 heures de vol". Sa nationalité n'est par ailleurs pas connue avec précision, ont poursuivi ces sources. L'appareil était équipé des moteurs CFM56-5A1. - DÉROULEMENT - Mardi à 10H30 (09H30 GMT), l'avion entre sur la zone de navigation aérienne d'Aix-en-Provence (sud de la France). A 10H31, l'avion commence à descendre sans autorisation du contrôle aérien et sans entrer en contact ni répondre aux contrôleurs. La descente est linéaire, environ 3.000 pieds/minute. Il ne s'agit pas d'une descente d'urgence. Le contrôle aérien donne l'alerte à 10H35.

